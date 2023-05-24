Дорожная полиция Петрозаводска проверит водителей на трезвость

Госавтоинспекция столицы Карелии выйдет в рейд в этот понедельник.

Госавтоинспекция карельской столицы 5 и 6 июня будет массово проверять на трезвость автомобилистов.



Водителей предупреждают о том, что сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы, которые применяют при разговорах с автолюбителями и при досмотре машин.



Аудио- и видеозаписи могут считаться в суде доказательствами по административному делу.



Горожанам инспекторы напоминают, что пьяных водителях нужно сообщать в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.



В Госавтоинспекции также отметили, что за первые четыре месяца года в Петрозаводске по вине пьяных автомобилистов произошли шесть ДТП, в которых девять человек получили травмы и два человека - погибли.



По сравнению с таким же периодом прошлым годом кчисло происшествий выросло в несколько раз.