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Дорожники бессильны: огромная лужа из года в год появляется в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 27 Августа 2020
фото: Армас Машин/https://vk.com/id75441303?w=wall75441303_16081%2Fall
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После нового дорожного ремонта на улице Кирова вновь образовалась огромная лужа.

Житель Петрозаводска сфотографировал лужу на лице Кирова и разместил снимок на своей странице в соцсети, прокомментировав фото словами: "И все-таки море останется морем..."


фото Армас Машин

Напомним, что в 2019 году на улице Кирова уже проводился ремонт дороги, тогда на этом же участке была огромная лужа, которая мешала пешеходам переходить дорогу.


фото читателя Столицы на Онего

"Опять лужа на ул Кирова у МВД, - написал год назад автор фото. - Дорогу не перейти ни с одной, ни с другой стороны. Промочил ноги…"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2020-08-27 07:32:23
Простите, не совсем понял информацию в статье.
В 2019 и 2020 годах в одном месте делали новое дорожное полотно?
Ах да, на пр. Ленина было так же. дорожники деньги закапывали.
А может Прокуратуре стоит вмешаться в данную ситуацию - по отмыванию денег и невозможностью прохода через пешеходный переход.
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