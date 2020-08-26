Дорожники бессильны: огромная лужа из года в год появляется в центре Петрозаводска (ФОТО)

После нового дорожного ремонта на улице Кирова вновь образовалась огромная лужа.

Житель Петрозаводска сфотографировал лужу на лице Кирова и разместил снимок на своей странице в соцсети, прокомментировав фото словами: "И все-таки море останется морем..."



фото Армас Машин

Напомним, что в 2019 году на улице Кирова уже проводился ремонт дороги, тогда на этом же участке была огромная лужа, которая мешала пешеходам переходить дорогу.



фото читателя Столицы на Онего

"Опять лужа на ул Кирова у МВД, - написал год назад автор фото. - Дорогу не перейти ни с одной, ни с другой стороны. Промочил ноги…"