Дорожники бессильны: огромная лужа из года в год появляется в центре Петрозаводска (ФОТО)

После нового дорожного ремонта на улице Кирова вновь образовалась огромная лужа.
Житель Петрозаводска сфотографировал лужу на лице Кирова и разместил снимок на своей странице в соцсети, прокомментировав фото словами: "И все-таки море останется морем..."
Напомним, что в 2019 году на улице Кирова уже проводился ремонт дороги, тогда на этом же участке была огромная лужа, которая мешала пешеходам переходить дорогу.
"Опять лужа на ул Кирова у МВД, - написал год назад автор фото. - Дорогу не перейти ни с одной, ни с другой стороны. Промочил ноги…"
Комментарии