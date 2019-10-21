Петрозаводчане продолжают "тонуть" в луже в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Горожане жалуются, что после ремонта дороги на улице Кирова лужа на пешеходном переходе никуда не пропала.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлела огромную лужу на пешеходном переходе на улице Кирова.

"Опять лужа на ул Кирова у МВД, - написал автор фото. - Дорогу не перейти ни с одной, ни с другой стороны. Промочил ноги…"