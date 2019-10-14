Дорожники Карелии будут приводить в порядок развороченные магистрали в Кеми

Победителем аукциона на ремонт дорог в Кеми стало ГУП "Лоухское ДРСУ".

По информации Минтранса республики, сегодня состоялся аукцион на завершение ремонта магистралей в Кеми, где ранее был расторгнут муниципальный контракт с ООО "Севердорстрой". Данный подрядчик отфрезеровал старое покрытие, после чего прекратил работы. Деньги "Севердострой" не получил.

По итогам аукциона победителем признано Лоухское ДРСУ. Карельскому предприятию предстоит восстановить асфальтобетонное покрытие на улицах Ленина, Энергетиков, Мосорина, Каменева и Октябрьской и Пролетарском проспекте. К работам дорожники должны приступить в ближайшее время.

Напомним, на прошлой неделе жителим Кеми начали сбор подписей под петицией в адрес Минтранса России.

"Жители Кеми задаются вопросом: за что они платят налоги? По всему городу участками снят асфальт. Движение в городе практически парализовано. Оставлять дороги в таком состоянии на зиму нельзя. С каждым днём ситуация на дорогах ухудшается", – пишут в петиции.