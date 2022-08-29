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Дорожники ограничат движение по федеральной трассе «Кола»

Новости. Общество
17:20, 02 Сентября 2022
фото: © car-profy.ru

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На федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области будет введено реверсивное движение.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили об ограничении пропускной способности на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области. Реверсивное движение будет введено с 7 по 17 сентября на участке дороги с 75 по 80 километр в Кировском районе.

«В связи с производством работ по устранению повреждений и деформаций асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 7 по 17 сентября будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. В целях обеспечения безопасности водителей транспортных средств будут работать регулировщики дорожного движения. На участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Во время работ будут установлены дополнительные дорожные знаки, смонтирована световая сигнализация. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной трассы Р-21 „Кола“ с 75 по 80 километр, в Назиевском городском поселении и  Суховском сельском поселении Кировского района Ленинградской области, между деревнями Подолье и Бабаново. Реверсивное движение будет вводиться ежедневно, в дневное время суток, в период времени с 9:00 до 19:00» — добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

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