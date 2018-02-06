Дорожники отчитались о ремонтах трасс в Карелии и Мурманской области

В прошлом году управление трассой "Кола" отремонтировало 257 км федеральных дорог Р-21, А-121 "Сортавала", А-119 "Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола".

В Карелии из 56 км завершенного капитального ремонта самый большой объем работ выполнен на автодороге А-119 "Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 "Кола". В этом сезоне обновили еще 32 км трассы. Ремонтно-восстановительные работы на участках А-119 ведутся четвертый год, с момента передачи дороги в федеральную собственность, сообщают "Вести Карелии".

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