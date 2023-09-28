Дорожники отчитались о замене асфальта на трассе «Кола» в двух районах Карелии

Более трех десятков километров главной федеральной автодороги Карелии защитили слоями износа.

В целом дорожники обновили покрытие на нескольких участках трассы, общая протяженность которых более 50 километров. Самый напряженный фронт работ развернулся на участке с 435 по 465 километр в Прионежском и Кондопожском районах, сообщили в Упрдор «Кола».



Как сообщили дорожники, в работе учли высокую загруженность трассы и договорились с подрядчиком перекрывать движение по выходным. Асфальтобетон меняли круглосуточно, что позволило сократить сроки основных работ.



Слои износа также заменили на участке с 407 по 409 километр, у границы Пряжинского и Прионежского районов. Еще на одном участке — с 705 по 725 километр в Сегежском районе — нанесли «шероховатый защитный слой».



В регионе также продолжаются капитальные ремонты трасс А-137 на Костомукшу и А-215 Лодейное Поле — подъезд к Петрозаводску. Завершается строительство участка автодороги А-121 «Сортавала» в Пряжинском районе Карелии.