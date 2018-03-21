Дорожники отсудили у администрации района Карелии более 1 млн рублей

Администрация Лахденпохского района не расплатилась по счетам с компанией, проводившей ремонт дороги, и проиграла в суде более 1 миллиона рублей.

Арбитражный суд Карелии принял решение взыскать с администрации Лахденпохского городского поселения в пользу общества с ограниченной ответственностью "Пересвет Строй" 1,088 млн рублей. Средства будут взысканы из муниципальной казны, сообщают "Вести Карелии".

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