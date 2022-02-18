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Дорожники продолжают устранять последствия сильного снегопада в Приладожье Карелии

Новости. Общество
12:10, 21 Февраля 2022
фото: © Минтранс Республики Карелия

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Водителей просят быть внимательными на региональных трассах на юге Карелии, где местами выпало до 1,2 м снега.

Как сообщает Минтранс республики, аномальные погодные явления затронули несколько районов. На юге Карелии с 17 по 18 февраля местами выпало до 1,2 м снега. На всей сети автомобильных дорог Питкярантского района в связи с повышением температуры наблюдается проседание уплотнённого снежного покрова.

Дорожники работали все выходные и продолжают устранять последствия сильного снегопада в настоящее время. 21–22 февраля на автодорогах Ляскеля — Алатту, Леппясюрья — Харлу, станция Янисъярви, Подъезд к деревне Хямекоски бульдозер убирает снег, расширяя проезжею часть.

Сбор информации о состоянии региональных дорог, работающей технике, наличии ДТП, фактических погодных условиях в круглосуточном режиме ведёт диспетчерская служба Управтодора Карелии. Замечания можно передать по телефону: +7(8142) 59-99-89.

По вопросам содержания федеральных автодорог, проходящих по территории Карелии, следует обращаться в территориальный ситуационный центр Упрдора «Кола»: +7(8142) 44-44-77.

Ранее сообщалось, машина скорой помощи застряла на дороге в Сортавала.

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