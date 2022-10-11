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Дорожники ради безопасности расширили трассу на севере Карелии

Новости. Общество
08:25, 02 Декабря 2022
фото: пресс-служба правительства Карелии

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В этом году расширили трассу «Кола» на подъезде к Беломорску, сообщили в правительстве Карелии.

Обустроенные на 799 километре автодороги «Кола» переходно-скоростные полосы позволяют водителям заранее перестроиться и плавно затормозить перед поворотом на примыкающую дорогу.

При этом они не создадут помех для едущих следом автомобилей. Наличие таких полос также упростило выезд со второстепенной дороги на главную.

Разметка на обновленном участке нанесена устойчивым пластиком. Теперь переходно-скоростные полосы на трассе «Кола» в Карелии обустроены около всех съездов к районным центрам.

Помимо этого, вблизи подъезда к Беломорску и дороги, ведущей от трассы «Кола» к поселку Летнереченский, обустроили светодиодные системы наружного освещения. 

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