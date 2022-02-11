Дорожники завалили снегом пути к домам в поселке Карелии (ВИДЕО)

Работники предприятия, убирающего дороги, завалили снегом пути выезда из жилых домов жителей карельского поселка.

В поселке Куликово представители коммунальных служб завалили снегом пути к жилым постройкам, располагающимся рядом с дорогой. Об этом сообщает паблик «Лахденпохья — Навсегда!».

В сообществе размещено видео, снятое местными жителями. Автор жалуется, что пути въезда к жилью оказались забросаны снегом.

«Мы лопатами чистим. А дорожники благополучно закидывают», — говорит автор ролика.