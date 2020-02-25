Дорожную технику на 55 млн рублей закупят для северных районов Карелии

Минтранс республики в течение года приобретет новую технику и оборудование для ремонта и содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

По сообщению правительства Карелии, планируется закупить две комбинированные дорожные машины, два автогрейдера, тягач, экскаватор, трактор Т-150, два измельчителя веток и полуприцеп. Предполагается, что новая техника будет использоваться в северных районах республики.

Приобретение новых машин стало возможным благодаря внесению изменений в республиканский бюджет. На закупку техники в этом году будет выделено 55 млн рублей.