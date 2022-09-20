Дорожные знаки с обозначением зарядки для электроавтомобилей появятся в Карелии

Официальный дорожный знак для владельцев электрокаров утвердили российские власти, говорится в постановлении правительства РФ.

Правительство России утвердило два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, другой информирует о запрете движения автобусов.



Второй дорожный знак появится после удачной практики его использования в городах, принявших чемпионат мира по футболу 2018 года.





При этом дорожный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, а также школьных автобусов.

Помимо этого, у знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик. В первом случае к традиционной букве «P» добавится изображение монет. Во втором — рядом с этой буквой появится стилизованное изображение инвалида-колясочника. Использование таких знаков опробовали во время эксперимента, который с 2017 года проводили в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире, Краснодаре и Воронеже.

Ещё одно нововведение — визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Платные зоны будут обозначаться синими линиями, а бесплатные — белыми. Такая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентироваться при выборе парковочного места, считают в правительстве РФ.