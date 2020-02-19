Дорожные знаки в Финляндии лишат половых признаков

На финские дороги приходит "гендерная нейтральность".

Нынешним летом в соседней с Карелией Финляндии вступит в силу новый закон о дорожном движении. Как отмечает финская телекомпания Yle, на дорогах появится в общей сложности около 50 новых знаков.

Закон предусматривает, в частности, визуальные изменения части действующих дорожных знаков. Прежде всего, это касается тех знаков, на которых присутствует изображение человека. Эти изображения станут гендерно нейтральными. Их лишат указаний на половую принадлежность.