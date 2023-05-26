Дорожный знак рухнул в центре Петрозаводска (ФОТО)

На проспекте Ленина упал на землю знак пешеходного перехода.
Читатель прислал в редакцию «Столицы на Онего» фото дорожного знака, рухнувшего на асфальт в самом центре Петрозаводска.
Знака, обозначающего пешеходный переход, лишился перекресток проспекта Ленина и улицы Дзержинского.
По словам очевидца, туристы и гости города позировали на фоне рухнувшего знака, вмиг ставшего одной из достопримечательностей столицы Карелии.
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