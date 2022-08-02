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Досрочное голосование на выборах главы Карелии начнется 23 августа

Новости. Политика
09:23, 17 Августа 2022
фото: Владимир Смирнов/ТАСС

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С 23 августа по 7 сентября в труднодоступных районах Карелии пройдет досрочное голосование на выборах главы республики.

Об этом сообщили в Центрибиркоме Карелии.

«Для избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, будет организовано досрочное голосование», — говорится в сообщении.

Досрочное голосование пройдет на 28 избирательных участках в семи муниципальных районах республики.

Все остальные избиратели смогут проголосовать 9,10 и 11 сентября.

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