Досрочное голосование на выборах главы Карелии начнется 23 августа

С 23 августа по 7 сентября в труднодоступных районах Карелии пройдет досрочное голосование на выборах главы республики.
Об этом сообщили в Центрибиркоме Карелии.
«Для избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, будет организовано досрочное голосование», — говорится в сообщении.
Досрочное голосование пройдет на 28 избирательных участках в семи муниципальных районах республики.
Все остальные избиратели смогут проголосовать 9,10 и 11 сентября.
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