Досрочный выход на пенсию предлагают разрешить безработным: уже подготовлен законопроект

Госдума приступила к работе над законопроектом, который дает возможность гражданам выйти на пенсию в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, если они не могут найти работу.

Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

"Проект обеспечивает реализацию социальных гарантий, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и дает возможность досрочного выхода на пенсию гражданам, достигшим 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случае невозможности трудоустройства...", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Подробнее об условиях досрочного выхода на пенсию читайте в интернет-газете "Вести Карелии".