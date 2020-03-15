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Досрочный выход на пенсию предлагают разрешить безработным: уже подготовлен законопроект

Новости. Общество
16:12, 16 Марта 2020
фото: ОПФР по РК
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Госдума приступила к работе над законопроектом, который дает возможность гражданам выйти на пенсию в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, если они не могут найти работу.

Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

"Проект обеспечивает реализацию социальных гарантий, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и дает возможность досрочного выхода на пенсию гражданам, достигшим 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случае невозможности трудоустройства...", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Подробнее об условиях досрочного выхода на пенсию читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-03-16 18:16:51
Что-то гениальная идея о пенсионной реформе всё меньше экономического смысла демонстрирует. Путин сказал, что после его указаний реформы почти убыточны. А теперь ещё и эта идея.
Посмотрим на реформы конституции теперь. Настолько же продумано?!
zanoza
2020-03-16 16:23:40
Вот оно надо было поднимать в России пенсионный возраст? Для трудоспособного населения работы нет, промышленность вся стоит в стопоре, сырьевая экономика зависит от мировых цен, уровень жизни населения падает, а следовательно и продолжительность жизни сокращается! В таких условиях поднятие пенсионного возраста-это преступление! И никакими "целесообразными экономическими соображениями" нельзя оправдать поднятие пенсионного возраста! Нельзя же бесконечно латать дыры в казне за счёт беднеющего населения!
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