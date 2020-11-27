"Доставить удовольствие": власти российского города объяснили создание катка в форме пениса

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказали, о чем думали, когда создавали городской каток "фаллической" формы.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал журналистам, что при создании главного городского катка, ставшего предметом шуток из-за своей "фаллической" формы, власти думали о его удобстве, максимальном использовании имеющегося пространства и учитывали инфраструктуру парка, пишут РИА Новости.

Ранее власти Новосибирска сообщили, что планируют сделать главный городской каток у оперного театра примерно такой же формы, как и в прошлом году. После публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали каток "фаллическим символом города", о катке пошутили и в одной из федеральных ТВ-программ.

"Честно говоря, и в этом, и в прошлом году мы меньше всего думали о форме катка, а думали о площади, максимальной территории, которую можно занять под ледовый каток с тем, чтобы не создавать скученности, во-первых, во время пандемии, а во-вторых, чтобы действительно доставить удовольствие и чтобы спортивный элемент присутствовал от катания, а для этого нужна площадь, где можно было бы разогнаться. Поэтому старались максимально использовать имеющиеся площади", - заявил градоначальник.

Локоть отметил, что каток размещен именно таким образом с учетом инфраструктуры сквера. "В летнее время никому ничего не приходит в голову. Там так выстроена инфраструктура, аллеи, дорожки. А как только появляется лед, то начинает разыгрываться у кого-то воображение. Спешу предположить, не совсем здоровое воображение. Видимо, о чем-то думают люди", - предположил он.

Мэр добавил, что в прошлом году каток пользовался популярностью у горожан, власти надеются, что в этом году новосибирцы и гости города тоже придут сюда покататься на коньках.

Сквер перед Новосибирским государственным театром оперы и балета в прошлом году впервые стал одной из двух главных городских площадок празднования Нового года. Новогодний городок, включающий большой каток, главную городскую елку и различные композиции, открыли в конце декабря. Вид катка сверху вызвал у горожан ассоциации со схематичным изображением фаллоса после того, как известный новосибирский фотограф Слава Степанов разместил в социальных сетях фотографии новогоднего городка, снятые с помощью квадрокоптера. Тогда фотографии комментировала вице-мэр Новосибирска - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова, отмечавшая, что "настоящее искусство должно возбуждать".