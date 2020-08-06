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Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое

Новости. Общество
21:05, 06 Августа 2020
фото: © istockphoto.com/kiwis
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Причина тому – новые санитарно-эпидемиологические требования.

По данным ритейлеров, из-за новых СанПиНов по предоставлению услуг населению – проект уже находится на утверждении в Роспотребнадзоре – доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое, в среднем до 600 рублей, пишут "Известия".

Согласно документу, будет запрещено перевозить бытовую химию в автомобилях, доставляющих продукты питания. То есть один заказ, в котором есть, к примеру, колбаса и стиральный порошок, придется отправлять покупателям разным транспортом.

Такая перспектива крайне обеспокоила Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Запрет может крайне негативно сказаться на бурно развивающейся отрасли интернет-торговли.

"Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза. В итоге стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300–350 рублей, – сказал президент АКИТ Артем Соколов. – Интернет-компании нацелены на оптимизацию бизнеса и снижение логистических расходов, чтобы удешевить доставку. Это делается в основном за счет расширения ассортимента, который предлагается покупателям. Сегодня компании осуществляют совместную перевозку пищевых и непищевых продуктов, при этом их прямой контакт исключен: товары отделены не только первичной упаковкой, но и вторичной, а также размещены в автомобиле в разных секциях".

Пресс-секретарь ассоциации Илья Власенко добавил, что если новые ограничения коснутся курьерских служб, которые везут товары покупателям, то различный транспорт понадобится и им. В итоге доставка подорожает – более того, она станет неудобной: вместо одного заказа придется принимать несколько и, скорее всего, в различное время.

В пресс-службе Роспотребнадзора  пояснили, что в проекте документа предложено запретить совместную перевозку продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, которые в своем составе содержат чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества.

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