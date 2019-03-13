"Достигли бы большего, если бы не мешали" – Савельев прокомментировал уход из Корпорации развития Карелии

Генеральный директор Корпорации развития Карелии Юрий Савельев прокомментировал в Facebook свою досрочную отставку.

Экс-глава Корпорации разместил копию распоряжения об увольнении на своей странице в Facebook, сопроводив пост комментарием: "Всем спасибо за совместную работу! Идём дальше".

В комментариях пользователи соцсети удивились такому кадровому решению: "Как быстро всё в Карелии стало происходить в последние годы", - написал один из комментаторов. На это замечание Савельев ответил: "Да, с учётом нынешней "кадровой политики" в Карелии целый год в должности гендиректора Корпорации - это непозволительная роскошь", - пишут "Вести Карелии".

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