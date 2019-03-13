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Новости. Политика
15:41, 13 Марта 2019
фото: Корпорация развития республики Карелия / "Бизнес-неделя 2018"

"Достигли бы большего, если бы не мешали" – Савельев прокомментировал уход из Корпорации развития Карелии

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Генеральный директор Корпорации развития Карелии Юрий Савельев прокомментировал в Facebook свою досрочную отставку.

Экс-глава Корпорации разместил копию распоряжения об увольнении на своей странице в Facebook, сопроводив пост комментарием: "Всем спасибо за совместную работу! Идём дальше".

В комментариях пользователи соцсети удивились такому кадровому решению: "Как быстро всё в Карелии стало происходить в последние годы", - написал один из комментаторов. На это замечание Савельев ответил: "Да, с учётом нынешней "кадровой политики" в Карелии целый год в должности гендиректора Корпорации - это непозволительная роскошь", - пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Шкет
2019-03-13 17:26:55
Закрывать надо эту шарагу , как и другие при правительстве . Есть минэк РК . с него и спрашивать развитие региона . Пусть Буренков и Ко мозг включают и работают как надо . Не могут ....пусть уходят , так сказал президент .
однозначно
2019-03-13 16:38:21
И дальше бы протирал штаны и тратил деньги налогоплательщиков на подбритие своей манерной бороденки. Хипстер
Мизантроп
2019-03-13 16:56:39
однозначно, Хе-хе-хе... Плюсую!
Lana
2019-03-13 16:09:39
"Достигли бы большего, если бы не мешали"

В самую точку! Мешают те, кто сам ни на что не способен. Хотя кто-то может сказать хорошему танцору... Но это не тот случай. Не иначе как происки недоброжелателей.
инвесторбойца
2019-03-13 17:25:22
Lana, Вы про премьера что-ли?)
Изя
2019-03-13 17:39:26
инвесторбойца, Смотри выше :) :)
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