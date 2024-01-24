«Достойный возраст. Достойная жизнь», — глава Карелии поздравил с днем рождения бывшего руководителя республики

В субботу, 27 января, Виктор Николаевич Степанов отмечает 77-летие.

Глава Карелии поздравил с днем рождения Виктора Николаевича Степанова. В субботу, 27 января экс-руководитель республики отмечает 77-летие.

«Достойный возраст. Достойная жизнь», — написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Виктора Николаевича называют дальновидным политиком, его уважают земляки, коллеги и оппоненты — за справедливость и честность, рассказал глава Карелии.

По словам руководителя региона, Виктор Степанов — человек умный, искренний, открытый. Он руководил республикой во время смены эпох, в трудные 90-е годы. Затем представлял Карелию в Совете Федерации, на протяжении трех созывов был депутатом Законодательного Собрания.

«Сегодня все так же душой болеет за свою родную землю, за Видлицу, в которой родился и вырос, и за всю Карелию», — добавил в личном профиле Парфенчиков.



«Уважаемый Виктор Николаевич, примите самые искренние пожелания здоровья! Пусть внимание родных, их успехи придают сил. Благополучия и всего самого наилучшего!» — написал глава республики в сети.