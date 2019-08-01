Подписаться
Новости. Общество
22:00, 01 Августа 2019
фото: rutube.ru

Доверие к телевизионным новостям в России упало на 25%

Загрузка...

"Левада-центр" выяснил, что доверие к новостям в телевизоре снизилось на 25% за десятилетие.

Социологи установили, что за прошедшие десять лет число людей, доверяющих новостям из телевизора, сократилось с 80% до 55%. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на результаты исследования "Левада-центра".

"Доверие к телевидению сохраняют прежде всего люди старше 35 лет. Кроме того, в прошлом году заметно снизилось доверие россиян к тому, как телевидение освещает отдельные темы, прежде всего экономические",— сказали эксперты.

При этом 72% узнают о событиях в стране и мире из выпуска новостей по телевизору. Этот показатель сократился за десять лет на 22%. Реже всего узнают о новостях по телевизору люди в возрасте до 25 лет (45%), чаще всего — в возрасте 65 лет и старше (93%).

Среди основных телеканалов, которые россияне используют в качестве источника получения информации, остаются "Россия-1" (его смотрят 48% россиян), "Первый канал" (47%) и НТВ (36%).

Самыми крупными источниками новостей после телевизора являются интернет и социальные сети — информацию там получает 33% респондентов. В 2009 году эта цифра равнялась 9%. Социологи добавляют, что доверяет этому источнику информации 20% населения.

"Новым источником информации об окружающем мире становятся видеоблоги и видеоблогеры. Около трети россиян смотрят их раз в неделю или чаще (в том числе 7% смотрят ежедневно), а среди самых молодых россиян до 25 лет — две трети (в том числе 19% смотрят ежедневно). Телеграм-каналы являются важным источником новостей примерно для 1% россиян",— сказано в исследовании.

Социологи также попросили респондентов назвать фамилии журналистов, которым они доверяют: Владимира Соловьева назвало 23% участника опроса, Андрея Малахова — 11%, Владимира Познера, Андрея Норкина, Ольгу Скабееву — 6%, Дмитрия Киселева выбрало 5% россиян.

Опрос проводился 21–27 марта 2019 года среди 1638 респондентов старше 18 лет.

В начале 2019 года фонд "Медиастандарт" подсчитал, что телевидение остается наиболее востребованным каналом получения информации: три четверти (76%) респондентов смотрят телепередачи. Никогда не смотрит ТВ 3% респондентов. Интернет в качестве основного источника информации занял второе место (48% опрошенных), пресса — третье (19%).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-08-01 22:36:37
Людям с нормальной психикой невозможно их смотреть.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2019, 21:30
Вера Брежнева в стиле ню дефилировала по красной дорожке
29.07.2019, 11:20
СРОЧНО: Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Карелии
29.07.2019, 09:45
Появились кадры с места смертельного ДТП в Карелии
31.07.2019, 12:27
Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Карелии в августе
30.07.2019, 10:27
В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, в котором не выжил никто
25.07.2019, 12:14
Медведь напал на дачника в Карелии

Аналитика

Сегодня 16:49
Обществоведение
"Открытие нового памятника – важное событие для Петрозаводска и всех горожан" 9
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук принял участие в мероприятиях в рамках визита в столицу Карелии секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана.
5:0 в пользу новостроек
Сегодня 16:48
Очень странные дела Питкярантского района 1
Сегодня 13:29
Правительство Карелии взяло курс на "оптимизацию имущественного блока"
31.07.2019 13:29
Карелия не готова к интенсификации лесного хозяйства даже на бумаге 5
30.07.2019 13:36
Вся аналитика

Чтиво

31.07.2019 22:56
Без политики
"ТехРент" - в районах 1
Генеральный директор компании "ТехРент" Борис Сидоров поделился информацией об обслуживании региональных дорог в рамках республиканского контракта.
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
Обыски и аресты как элементы российской "демократии" 43
25.07.2019 13:22
"Ребята поверили Дмитрию" 8
23.07.2019 13:07
архив чтиво

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»