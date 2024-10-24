Карельская кухня покорила сердца телезрителей НТВ

На телеканале НТВ вышел выпуск «Поедем, поедим!» о Карелии.

На телеканале НТВ вышел новый выпуск программы «Поедем, поедим!», посвященный Карелии.

В числе мест, которые посетила съемочная группа, оказалась деревня Большая Сельга в Олонецком районе. Как сообщили в администрации района, в съемках приняли участие местные жительницы и музейные работники.