Карельская кухня покорила сердца телезрителей НТВ

На телеканале НТВ вышел выпуск «Поедем, поедим!» о Карелии.
На телеканале НТВ вышел новый выпуск программы «Поедем, поедим!», посвященный Карелии.
В числе мест, которые посетила съемочная группа, оказалась деревня Большая Сельга в Олонецком районе. Как сообщили в администрации района, в съемках приняли участие местные жительницы и музейные работники.
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