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«Доверительные партийные отношения»: депутат парламента Карелии отсудила у коллеги 829 тысяч

Новости. Политика
07:20, 01 Марта 2023
фото: © shutterstock

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Исключенная из «Справедливой России» Мария Гоголева рассказала в суде, как ее бывший партийный руководитель Ройне Изюмов просил у нее деньги.

Во время рассмотрения ее иска к лидеру карельских «справедливороссов» и коллеге по Законодательному собранию республики Ройне Изюмову депутат Мария Гоголева поделилась с судом некоторыми деталями их прежних «доверительных партийных отношений». По словам Гоголевой, во время избирательной кампании в городской совет Сортавалы, где они оба были в одной команде, Изюмов начал просить у нее деньги.

«Спустя месяц, наверное, после начала кампании, у него начали возникать такие темы: „Ты не могла бы кинуть десятку? Я тебе завтра наличкой верну“. Хорошо, ладно. Потом: „Ты не могла бы мне кинуть 20 тысяч?“. Ну, ладно, хорошо. „Мне надо срочно, потому что в вашем городе дорого жить, и все такое, надо квартиру снимать“. Ну, ладно, хорошо. Но как бы апофеоз всего, судя даже по выписке, у нас наступил 7 ноября, в „день тишины“ на выборах, потому что несколько дней до этого Ройне был достаточно поникший, грустный, я спрашиваю, в чем дело, что за проблемы. Он говорит: „Не знаю, как мне домой возвращаться в Петрозаводск. Должен большую сумму денег. Я не мог бы у тебя сейчас перезанять? Я потом тебе отдам“. Вот это „Я потом тебе отдам“ звучало. Я говорю: „А когда потом?“. „Ну, в январе“. Я говорю: „Ну, хорошо“. Он знал, что мне в этот момент мои хорошие знакомые перечислили на карту 500 тысяч рублей, все это в выписке отражено. Буквально 5 ноября пришли деньги. Соответственно, вот 7 числа я перечислила ему в „Сбербанк Онлайн“ 250 тысяч рублей, потому что он говорит, что иначе, извините, ему голову открутят по приезду в Петрозаводск», — рассказала депутат Гоголева. 

В итоге, как было заявлено на процессе в Петрозаводском городском суде, в период с октября 2020 года по июль 2021-го Мария Гоголева перечислила Ройне Изюмову на банковскую карту 841 тысячу рублей. Часть средств партийный руководитель карельских «справедливороссов» Гоголевой вернул, но возврата всей суммы его бывшая соратница так и не дождалась.

Чем закончилась эта история, читайте в статье «Как депутат Гоголева отсудила деньги у депутата Изюмова».  

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