Дождь и мокрый снег ожидаются ночью на севере Карелии

О погоде в воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 22 мая, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. На севере местами небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура ночью -3, +2°C, днем +7, +12°C, на юго-западе местами до +15°С.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +1, -1°С, днем +8, +10°С. Атмосферное давление будет падать.