Дождь, снег и мощный ветер обрушатся на Карелию в четверг

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фото: © Столица на Онего
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Карельские спасатели предупреждают жителей республики о приближении непогоды.

В четверг, шестого мая, во второй половине дня местами по южным районам республики, вечером и в ночь на пятницу по центральным и северным районам ожидаются сильные осадки в виде дождя, по северным районам снега и мокрого снега. Также произойдет усиление юго-восточного, восточного ветра порывами до 15-17 м/с. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на данные синоптиков.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы.

Спасатели рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспорт, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; закрепить слабо укрепленные конструкции на своих участках, их разрушение может привести к травмированию людей; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

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