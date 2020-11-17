Дождь, ветер и +9 ожидает в четверг жителей Карелии

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фото: © Столица на Онего
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О погоде на 19 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 19 ноября будет облачно. Пройдет дождь. Ветер южный, юго-западный порывистый сильный.

Температура воздуха ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачная погода. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки, днем осадки, на севере местами сильные, преимущественно в виде дождя, на севере в виде мокрого снега и дождя.

Ночью и утром на севере на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый сильный.

Ночью потеплеет до +2, +7°С, на севере местами ожидается -2°С, днем воздух прогреется до +4, +9°С.

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