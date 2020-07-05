Дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в понедельник в Карелии

О погоде на 6 июля рассказали специалистов карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в понедельник на территории республики ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы.
Ветер юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного.
Температура воздуха ночью составит +10, +15 градусов, на севере местами до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +19, +24, на северо-западе местами до 15 градусов.
В Петрозаводске будет облачно. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +13, +15 градусов. Днем потеплеет до +20, +22 градусов.
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