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Дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в понедельник в Карелии

Новости. Погода
17:00, 05 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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О погоде на 6 июля рассказали специалистов карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник на территории республики ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы.

Ветер юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью составит +10, +15 градусов, на севере местами до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +19, +24, на северо-западе местами до 15 градусов.

В Петрозаводске будет облачно. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +13, +15 градусов. Днем потеплеет до +20, +22 градусов.

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