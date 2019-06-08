Дожди и грозы с сильным ветром ожидаются в Карелии в воскресенье

Синоптики прогнозируют в Карелии жаркую погоду с дождями и грозами в воскресенье, 9 июня.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, 9 июня на территории республики будет облачно с прояснениями.

Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, днем юго-западный, западный 6-11 м/с, при грозах шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +16…+21, местами +9…+14о, днем +26…+31о, местами +20…+25 градусов.