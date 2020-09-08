Дожди и туманы ожидаются в среду в Карелии

О погоде на 9 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем – небольшой дождь.
Ветер юго-западный, южный слабый.
Ночью будет +6, +8 градусов, днем потеплеет до +16.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов – дожди. Возможен туман.
Ветер юго-западный, южный: ночью – слабый, днем – умеренный.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +5, +10. Местами похолодает до +1. Днем потеплеет до +17 градусов.
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