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Дожди накроют Карелию в воскресенье

Новости. Погода
17:00, 25 Сентября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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О погоде на 26 сентября рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой, ночью местами умеренный дождь.

Ветер ночью восточный, юго-восточный умеренный, днем северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +2, +7°С, днем воздух прогреется до +7, +12°С.

В Петрозаводске будет также с прояснениями. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь.

Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем северо-восточный, северный  умеренный. Столбик термометра ночью остановится на отметке +5, +7°С, днем потеплеет до +9, +11°С. Атмосферное давление будет расти.                                                                  

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Комментарии

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