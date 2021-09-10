Дожди в понедельник накроют Карелию, но будет тепло

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фото: pixabay

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Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на 13 сентября.

В Петрозаводске будет облачно, ожидается дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный, западный умеренный днем порывистый.

Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +14, +16°С. Атмосферное давление будет падать.

Такая де погода ожидается в районах республики — облачно и дожди, местами сильные.

Ветер ночью юго-восточный, восточный, на юге юго-западный умеренный, днем юго-западный, западный порывистый, местами до сильного.

Температура воздуха ночью +6, +11°С, на севере +3, +8°С, днем +11, +16°С,  на севере местами до +8°С.

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Комментарии

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