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Дождливая погода ожидает в среду жителей Карелии

Новости. Погода
17:00, 27 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на 28 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра в районах республики ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь, днем в большинстве районов - умеренные дожди.

Ветер южный, юго-западный умеренный.

Среднесуточная температура составит +5, +10°С.

В Петрозаводске будет облачно. Ночью пройдет небольшой, днем умеренный дождь.

Ветер ночью южный, днем юго-западный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +6, +8°С, днем воздух прогреется до +8, +10°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-27 17:28:42
Известные карельские фотографы выкладут фоточки луж в интернетиках, дабы все восхищались ихним творчеством : воробей моется в луже, муравей моется в луже, крыса с помойки прибежала и тоже моется
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