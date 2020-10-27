Дождливая погода ожидает в среду жителей Карелии

О погоде на 28 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, завтра в районах республики ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь, днем в большинстве районов - умеренные дожди.
Ветер южный, юго-западный умеренный.
Среднесуточная температура составит +5, +10°С.
В Петрозаводске будет облачно. Ночью пройдет небольшой, днем умеренный дождь.
Ветер ночью южный, днем юго-западный умеренный.
Столбик термометра ночью остановится на отметке +6, +8°С, днем воздух прогреется до +8, +10°С.
Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.
Комментарии