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Дождливо и прохладно будет в понедельник в Карелии

Новости. Погода
17:00, 02 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 3 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в понедельник будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди.

Ветер ночью южный, юго-восточный слабый, днем – южный, юго-западный умеренный.

Ночью будет +9, +11 градусов, днем потеплеет до +18.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем в большинстве районов ожидаются дожди. В отдельных районах грозы.

Ветер ночью переменных направлений слабый, днем – южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +7, +12. Может похолодать до +4 градусов. Днем потеплеет до +21.

 

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