Дождливую и ветреную погоду прогнозируют карельские синоптики на завтра

О погоде на 11 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет умеренный, днем небольшой дождь.



Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью – с порывами до сильного.

Ночью будет +7, +9 градусов, днем потеплеет до +15.



В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди.



Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью – с порывами до сильного.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +4, +9. Может похолодать до +1 градуса. Днем потеплеет до +15.