Дождливую и ветреную погоду прогнозируют карельские синоптики на завтра

О погоде на 11 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет умеренный, днем небольшой дождь.
Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью – с порывами до сильного.
Ночью будет +7, +9 градусов, днем потеплеет до +15.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди.
Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью – с порывами до сильного.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +4, +9. Может похолодать до +1 градуса. Днем потеплеет до +15.
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