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Дождливую и ветреную погоду прогнозируют карельские синоптики на завтра

Новости. Погода
17:00, 10 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 11 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет умеренный, днем небольшой дождь.

Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью – с порывами до сильного.

Ночью будет +7, +9 градусов, днем потеплеет до +15.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди.

Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью – с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +4, +9. Может похолодать до +1 градуса. Днем потеплеет до +15.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-09-10 17:45:08
Скоро бабки типа тутошней тетки с дач в город припрутся на зимовку и будут целыми днями по магазинам с телегами шляться. Пенсия позволяет. Агрикалчнутым наташкам не позволяет. Их нету у них. Попрошайничают в интернете.
тетка
2020-09-10 17:18:20
Пора включать отопление.
Гость
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