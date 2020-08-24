Дождливую погоду обещают в среду жителям Карелии

О погоде на 26 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Пройдет дождь.
Ветер юго-западный, южный умеренный.
Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +18.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди – местами сильные. В отдельных районах возможны грозы.
Ветер юго-западный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +8, +13. Может похолодать до +2 градусов. Днем потеплеет до +19.
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