Дождливую погоду обещают в среду жителям Карелии

О погоде на 26 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Пройдет дождь.

Ветер юго-западный, южный умеренный.



Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +18.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди – местами сильные. В отдельных районах возможны грозы.

Ветер юго-западный, южный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +8, +13. Может похолодать до +2 градусов. Днем потеплеет до +19.