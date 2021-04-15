Житель города бумажников в Карелии сломал челюсть посетителю бара

Конфликт в одном из увеселительных заведений Кондопоги обернулся для одного из участников сломанной челюстью, а для другого – уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратились работники больницы. Они сообщили, что 32-летнему жителю города понадобилась помощь. Обследовав мужчину, врачи диагностировали у него перелом нижней челюсти. Травму, со слов пациента, он получил в ходе конфликта с незнакомым ему молодым человеком

Участковый уполномоченный полиции установил обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого — 25-летнего кондопожанина. Он дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

Правоохранитель выяснил, что ссора между мужчинами произошла в одном из увеселительных заведений города. Словесной перебранкой стороны не ограничились. По версии дознания, подозреваемый нанёс сопернику удар по лицу, от которого тот упал, ненадолго потеряв сознание. Когда пострадавший очнулся, обидчик уже покинул заведение. Скорую помощь мужчине вызвали знакомые. Полученная в ходе конфликта травма была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.

В настоящее время по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.