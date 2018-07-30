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Новости. Общество
14:39, 30 Июля 2018

Древлянка-8 - свое счастье мы создаем сами

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Уже в августе семьи получат ключи от своих квартир в микрорайоне.

"Ах, как хочется вернуться... Ах, как хочется ворваться в городок…" Знакомые слова всеми любимой песни? Так хочется вернуться во времени и почувствовать жизнь "всем двором" и возвращаться в "милый дом". Древлянка-8 старается создать для своих жителей именно такую реальность.

Этот район действительно напоминает маленький городок. Еще в проекте он задумывался как самодостаточный жилой комплекс со всей инфраструктурой, но с идеей поддержания гармонии с природой, экологической чистоты, здорового образа жизни и дружеской атмосферы. Было продумано свое водоснабжение, построена водонасосная станция с чистейшей водой. На первых этапах обустроили дворы, установили уличные тренажеры и детские площадки, построили спорткомплекс. Все тротуары широкие, между домами пролегают прогулочные дорожки, газоны, есть скамейки, урны, большое открытое пространство вместо "каменных городских джунглей".

За порядком в районе было решено следить с самого начала, потому вместе с первым домом создали управляющую компанию "Новый порядок". Она находится тут же, в доме №5 по улице Чистой, работает со всеми обращениями жителей. У компании есть своя специализированная техника, поэтому они готовы ко всем неожиданностям от карельской погоды.

Уже несколько лет на территории жилого комплекса проводят праздники и соревнования: Фестиваль здорового образа жизни, Дворовые соревнования по хоккею, футбольные матчи. Сейчас ведется благоустройство велодорожки, создателем проекта которой была инициативная группа Древлянки-8. С недавних пор для самых маленьких жителей организуются детские дискотеки. Приятен тот факт, что жители берут на себя инициативу, ответственно подходят к общественной районной жизни, стараются вместе создавать интересные события. Это ли не жизнь маленького дружного городка?

Скоро мечты о квартире в этом желанном для многих людей районе станут реальностью. Уже в августе дом №15 передается городу, и новоиспеченные жильцы получат заветные ключики от своего жилья. В "городке" станет еще больше добрых, отзывчивых и ответственных горожан.

Присоединяйтесь и вы к ним. Осталось всего 125 квартир. Бронируйте на сайте.

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