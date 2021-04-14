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Дрифтер из Карелии создал огромную пробку в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:57, 15 Апреля 2021
фото: © кадр из видео/ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
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Петербургская полиция задержала уроженца Карелии, устроившего дрифт на загруженном перекрестке в северной столице.

Как сообщает пресс-служба МВД по Петербургу, во вторник, 13 апреля сотрудник ГИБДД при патрулировании обратил внимание на нехарактерный автомобильный затор, образовавшийся около восьми часов вечера на улице Восстания. Проехав вперед, инспектор обнаружил и саму причину «пробки». Ей стал водитель спортивного Nissan, устроивший дрифт прямо на перекрестке. Заметив патрульный автомобиль, нарушитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД уже на следующем перекрестке.

За рулем спортивного авто находился 29-летний уроженец Карелии. Мужчину можно считать рецидивистом в плане нарушения правил дорожного движения: в его биографии около 20-ти штрафов за проезд на «красный», а также уклонение от исполнения административного законодательства. При этом большая часть штрафов им до сих пор не оплачена.

При осмотре тюнингованной машины сотрудники ГИБДД выявили признаки подделки идентификационных номеров. Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку, а водителя задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

Ранее водитель устроил дрифт на оживленном перекрестке Петрозаводска.

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Комментарии

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Rmj
2021-04-15 12:31:34
Красава)) А можно "огромную пробку" посмотреть? Улица на загруженную не сильно похожа)
Горожанин
2021-04-15 12:13:02
Знай наших! В Карелии еще и не такие придурки есть
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