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Другая реальность: в Карелии сокращена программа подключения населенных пунктов к интернету и сотовой связи

Новости. Общество
16:00, 23 Октября 2022
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Адресную программу, которая предусматривает установку новых вышек сотовой связи в отдаленных поселках республики, в 2022 году пришлось сократить из-за недостатка финансирования и проблем с поставками оборудования.

Об этом с удивлением узнали депутаты парламента республики, когда услышали отчет замминистра дорожного хозяйства, транспорта и связи Дмитрия Кондрашина на заседании комитета по экономической политике. Парламентарии думали, что все идет по плану, но реальность оказалась другой.

В январе министерство объявило, что сотовая связь появится в 12 населенных пунктах Карелии. Их выбрали сами жители, путем голосования на сайте «Госсуслуги». Уже тогда перечень поселков вызвал вопросы. Перед началом голосования речь шла о 17 населенных пунктах, но в итоговом списке осталось всего 12, а теперь выясняется, что их только 9. Жители стали жаловаться своим депутатам, которые их агитировали участвовать в голосовании.

«Нам жители говорят: «Мы принимали участие в голосовании, привлекали всех родственников, друзей и соседей. И где наша связь?», — рассказала депутат Марина Гуменникова.
Причины, по которым сразу несколько населенных пунктов выпали из программы «лежат на поверхности», заявил Дмитрий Кондрашин.

«Вы все понимаете, что за последний год у нас произошел серьезный рост цен на все виды строительных ресурсов и так далее. Поэтому иногда приходится сокращать объемы госконтрактов по видам работ, объемам работ, искать дополнительные средства», — пояснил замминистра.

Что ответил на вопрос жителей района представитель компании «Ростелеком», которая строит инфраструктуру для подключения населенных пунктов к сотовой связи, читайте здесь.

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