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Новости. Общество
18:20, 20 Февраля 2019
фото: © Алексей Павлишак/ТАСС

Дружинники в Карелии поймали 15 нарушителей в зоне госграницы

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Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия наградило жителей Костомукши, активно принимающих участие в защите и охране государственной границы, сообщили в пресс-службе ведомства.

В минувший вторник 20 февраля в пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия состоялась встреча с членами добровольных народных дружин Костомукши, Калевальского национального района и Пяозерского городского поселения по подведению итогов их участия в защите и охране государственной границы в 2018 году.

В 2018 году дружинники совместно с пограничниками несли службу в пограничных нарядах по охране границы, привлекались к совместному контролю административно-правовых режимов, установленных на государственной границе.

В ходе выполнения задач по защите и охране государственной границы благодаря членам народной дружины выявлено более 15 нарушителей режимов, установленных на государственной границе, в том числе иностранные граждане, выходцы из стран со сложной миграционной обстановкой, прибывшие на приграничную территорию указанных районов Карелии с нарушением законодательства Российской Федерации.

Местные жители, которые наиболее активно принимали участие в защите и охране государственной границы в 2018 году были поощрены руководством Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

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