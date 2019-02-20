Дружинники в Карелии поймали 15 нарушителей в зоне госграницы

Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия наградило жителей Костомукши, активно принимающих участие в защите и охране государственной границы, сообщили в пресс-службе ведомства.

В минувший вторник 20 февраля в пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия состоялась встреча с членами добровольных народных дружин Костомукши, Калевальского национального района и Пяозерского городского поселения по подведению итогов их участия в защите и охране государственной границы в 2018 году.

В 2018 году дружинники совместно с пограничниками несли службу в пограничных нарядах по охране границы, привлекались к совместному контролю административно-правовых режимов, установленных на государственной границе.

В ходе выполнения задач по защите и охране государственной границы благодаря членам народной дружины выявлено более 15 нарушителей режимов, установленных на государственной границе, в том числе иностранные граждане, выходцы из стран со сложной миграционной обстановкой, прибывшие на приграничную территорию указанных районов Карелии с нарушением законодательства Российской Федерации.

Местные жители, которые наиболее активно принимали участие в защите и охране государственной границы в 2018 году были поощрены руководством Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.