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Новости. Происшествия
09:52, 29 Апреля 2018

ДТП: Легковушка сбила подростка на "зебре" в Петрозаводске

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Авария с участием пешехода и легкового автомобиля произошла на ул. Мерецкова.

По данным ГИБДД, 28 апреля в 19.20 в районе дома № 5 по ул. Маршала Мерецкова, неустановленный водитель сбил молодого человека, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход 2002 года рождения получил травмы. Водитель с места ДТП уехал вместе с несовершеннолетним, довез его и высадил у ТЦ "Тетрис", в ГИБДД об аварии не сообщил.

Очевидцев случившегося, а также автомобилистов, имеющих записи с видеорегистратора, зафиксировавшие факт данного происшествия, просим позвонить по телефонам дежурной части ГИБДД Петрозаводска 715-900 или 78-44-44.

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