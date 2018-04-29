ДТП: Легковушка сбила подростка на "зебре" в Петрозаводске

Авария с участием пешехода и легкового автомобиля произошла на ул. Мерецкова.

По данным ГИБДД, 28 апреля в 19.20 в районе дома № 5 по ул. Маршала Мерецкова, неустановленный водитель сбил молодого человека, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход 2002 года рождения получил травмы. Водитель с места ДТП уехал вместе с несовершеннолетним, довез его и высадил у ТЦ "Тетрис", в ГИБДД об аварии не сообщил.

Очевидцев случившегося, а также автомобилистов, имеющих записи с видеорегистратора, зафиксировавшие факт данного происшествия, просим позвонить по телефонам дежурной части ГИБДД Петрозаводска 715-900 или 78-44-44.