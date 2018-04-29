ДТП: Легковушка сбила подростка на "зебре" в Петрозаводске

По теме
Загрузка...
Авария с участием пешехода и легкового автомобиля произошла на ул. Мерецкова.
По данным ГИБДД, 28 апреля в 19.20 в районе дома № 5 по ул. Маршала Мерецкова, неустановленный водитель сбил молодого человека, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП несовершеннолетний пешеход 2002 года рождения получил травмы. Водитель с места ДТП уехал вместе с несовершеннолетним, довез его и высадил у ТЦ "Тетрис", в ГИБДД об аварии не сообщил.
Очевидцев случившегося, а также автомобилистов, имеющих записи с видеорегистратора, зафиксировавшие факт данного происшествия, просим позвонить по телефонам дежурной части ГИБДД Петрозаводска 715-900 или 78-44-44.
По теме
Выбор читателей
22.04.2018, 13:55
24.04.2018, 09:18
26.04.2018, 14:37
24.04.2018, 13:53
27.04.2018, 11:33
24.04.2018, 13:27
Аналитика
28.04.2018 11:44
Обществоведение
Специалисты Офтальмологического центра Карелии выедут в районы для оказания консультативной помощи жителям отдаленных уголков республики.
27.04.2018 12:54
26.04.2018 11:23
24.04.2018 13:27
Чтиво
28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
27.04.2018 11:12
27.04.2018 10:22
25.04.2018 09:55
Медиа
26.04.2018 16:44
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии