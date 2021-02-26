Сегодня стали известны подробности ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего рейсом "Петрозаводск - Санкт-Петербург".

Как сообщает 47news, ДТП произошло около девяти вечера 26 февраля на 74 километре трассы "Кола" в Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, 26-летний водитель Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, в результате его машина столкнулась с автобусом. В легковушке погиб 37-летний пассажир, гражданин Таджикистана. Водитель госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

В салоне автобуса в момент ДТП находились 19 пассажиров, никто из них не пострадал, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По факту аварии проводится доследственная проверка, обстоятельства происшествия выясняются.