ДТП с участием автомобиля такси произошло в Петрозаводске, есть пострадавший (ВИДЕО)

ДТП с участием кроссовера Nissan Qashqai и легкового автомобиля Renault Logan, работавшего в службе такси, произошло на улице Калинина в Петрозаводске.
Как сообщает сайт dtpptz.ru, авария произошла на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.
По одной из версий, кроссовер выезжал на перекрёсток с улицы Кузьмина (со стороны "Речного училища"). В это же время легковой автомобиль двигался по улице Калинина вверх, в прямом направлении (главная дорога).
От столкновения (передней стороной - левым бортом) автомобили развернуло на проезжей части.
Транспортные средства получили механические повреждения. В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили, что в результате ДТП травмирован водитель автомобиля Рено, доставлен в лечебное учреждение.
Очевидец происшествия, Лёва Юначев, запечатлел работу Спасателей на месте происшествия.
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