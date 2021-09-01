ДТП с участием автомобиля такси произошло в Петрозаводске, есть пострадавший (ВИДЕО)

По одной из версий, кроссовер выезжал на перекрёсток с улицы Кузьмина (со стороны "Речного училища"). В это же время легковой автомобиль двигался по улице Калинина вверх, в прямом направлении (главная дорога).

От столкновения (передней стороной - левым бортом) автомобили развернуло на проезжей части.

Транспортные средства получили механические повреждения. В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили, что в результате ДТП травмирован водитель автомобиля Рено, доставлен в лечебное учреждение.

Очевидец происшествия, Лёва Юначев, запечатлел работу Спасателей на месте происшествия.