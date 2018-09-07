Дуэт из Карелии стали номинантами на премию Russian World Music Awards 2018

Музыканты из Петрозаводска Юрий Жук и Алина Репецкая номинированы на известную премию Russian World Music Awards.

Дуэт номинирован на премию в области этнической музыки.

Музыканты играют импровизации на мотивы карельских и ирландских мелодий, вариации народной музыки разных стран в собственных аранжировках, а также джазовые и авторские композиции.