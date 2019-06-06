Дух места и носители традиций – главные факторы привлекательности музея

Об этом директор музея "Кижи" Елена Богданова рассказала, выступая на секции деловой программы фестиваля "Интермузей" в Москве, посвященной теме продвижения музеев.

По словам Елены Богдановой, именно уникальность, особая атмосфера места, возможность погрузиться в культуру являются лучшим магнитом для посетителя, а основой этого своеобразия, помимо памятников, служат носители живой традиции, без которых исторические постройки и ландшафты теряют ауру подлинности. В случае музея "Кижи" носителями традиций являются и мастера-демонстраторы, и сотрудники "Ожившей экспозиции", и плотники-реставраторы, и участники фольклорно-этнографического ансамбля музея.

Очень важна и презентация наследия, прежде всего, работа гидов. Система подготовки экскурсоводов в музее "Кижи" складывалась на протяжении пяти десятков лет. Сейчас гиды музея ведут экскурсии на 8 языках. Кроме того, разработана обширная линейка дополнительных программ: велопрогулки, катание на лодках, мастер-классы по старинным ремеслам и традиционной кухне, интерактивные фольклорные программы, богатый календарь событий - от гонок на традиционных лодках и плотницких марафонов до фестиваля колокольных звонов.

Разумеется, для привлечения посетителей музей использует Интернет, социальные сети, средства массовой информации, традиционную рекламу, договоры агентской комиссии, участие в туристических выставках в России и за рубежом.

Отдельное направление продвижения музея – научный и образовательный туризм. Почти 30 лет в музее "Кижи" действует Детский музейный центр, основанный Людмилой Васильевной Шиловой. К настоящему времени в его программах приняли участие более полумиллиона детей и взрослых, регулярно проходят представительные российские и международные форумы по музейной педагогике.

С 2014 года на заповедном острове действует Учебно-методический центр по сохранению деревянного зодчества. С момента создания в центре прошли обучение более 300 студентов и специалистов-реставраторов из России и из-за рубежа. В 2017 году музей провел на базе Учебно-методического центра первые в России курсы ИККРОМ (Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей), который является главным партнером ЮНЕСКО в своей области. Курсы, посвященные консервации и реставрации памятников деревянного зодчества, собрали 18 специалистов из 16 стран. На фестивале "Интермузей-2019" курсы ИККРОМ на о. Кижи вошли в пятерку лучших проектов. Следующие курсы ИККРОМ на о. Кижи пройдут в конце августа–первой половине сентября этого года. В них примут участие 20 профессионалов в области сохранения культурного наследия из 18 стран.

Таким образом, образовательные проекты служат продвижению музея в профессиональной среде, а также готовят его будущую аудиторию, помогая создавать общество, в котором востребованы уважение к культуре, знание истории и внимание к традиции.

Также специалисты музея приняли участие в работе секций, посвященных музейной педагогике, фондовой работе, обеспечению безопасности посетителей и коллекций, музейному дизайну, информационным технологиям в музейном деле.