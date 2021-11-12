Два автомобиля отбросило на «встречку» после столкновения в Петрозаводске (ВИДЕО)

В Петрозаводске на улице Мелентьевой накануне столкнулись два легковых автомобиля.

В Петрозаводске в субботу 7 января в 16-15 возле дома №28 по улице Мелентьевой произошла авария с участием двух легковых автомобилей, сообщается в группе ДТП ПТЗ.

Один из участников ДТП выезжал с прилегающей территории, совершая левый поворот на улицу Мелентьевой. В это же время второй участник ДТП двигался по улице Мелентьевой в прямом направлении, со стороны Октябрьского проспекта.

От столкновения автомобили отбросило на полосу встречного движения.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.