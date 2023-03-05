Два автомобиля превратились в автохлам после ДТП на трассе «Кола» в Карелии (ФОТО)

Жесткая авария произошла на федеральной трассе в Олонецком районе.

Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщает, 6 марта в 15.00 на пульт ЕСС-01 поступила информация о том, что на 328 км автодороги «Кола» столкнулись два легковых автомобиля.

Судя по фото, опубликованным в паблике «ОПС по Олонецкому району», одна машина вылетела в кювет и перевернулась.

На место ЧС выезжал личный состав отряда пожарной части № 35 по охране села Коткозеро. Спасатели осмотрели место ДТП, отключили аккумулятор и организовали бесперебойный проезд по автодороге.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД Карелии, на месте ДТП работают автоинспекторы. Обстоятельства аварии выясняются.