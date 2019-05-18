Два автомобиля столкнулись на трассе в Карелии во время обгона

В Приладожье произошло ДТП на трассе "Сортавала", пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.

В пятницу на 258 км автодороги "Сортавала" 50-летний водитель Mitsubishi при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра и врезался в ВАЗ, который, включив указатель поворота, приступил к маневру.

В ДТП пострадал 24-летний водитель автомобиля ВАЗ, ему оказана медицинская помощь.