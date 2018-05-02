Человек погиб в ДТП на трассе в Карелии

На трассе в Сегежском районе произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погиб человек.

Первого мая в 18:41 пожарно-спасательные подразделения Сегежского и Медвежьегорского районов в составе восьми человек и двух единиц техники привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге, сообщает паблик "МЧС по республике Карелия" в соцсети "Вконтакте".

На 654 километре федеральной автодороги Р-21 "Кола" в Сегежском районе произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.

В результате ДТП, по имеющейся информации, один человек погиб и еще один пострадал.